«Вильярреал» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 2.49.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Не начался
Реал Мадрид
«Игрушка очень интересная. «Вильярреал» часто дает бой «Реалу», особенно на своём поле, игры обычно очень результативные, веселые. А в этом сезоне он идёт в тройке. Понятно, что побороться за нечто большее будет тяжело, но место в Лиге чемпионов отстоять должны, чтобы реабилитироваться за очень неудачное выступление в этом сезоне в еврокубках. На этой неделе снова проиграли, теперь уже «Аяксу» у себя дома. Но давно уже бросили там играть. С календарем поначалу не повезло, а потом не сумели собраться. И с голландцами не все основные ребята играли. Но и в Ла Лиге «Вильярреал» проиграл «Бетису» в те выходные, снова было удаление. Лучшая форма потихоньку уходит. Хотя дома сейчас точно побьются.

«Реал» невнятно выглядел с «Леванте», но после этого покуражились с «Монако». Я думаю, что эта победа раскрепостит команду. Все те, кто хотел отставки Алонсо, должны прибавлять. По Винисиусу это уже заметно. Мбаппе же по-прежнему великолепен, травма не сказалась на его кондициях.

Я думаю, игра получится результативной, и «Вильярреал» может забить. Но у «Реала» сейчас должен быть всплеск и в игре, и в результатах после смены тренера. Там такие футболисты, что им тренер особенно и не нужен, важно, чтобы они ощущали внутренний комфорт. Даже с проблемами в обороне должны выигрывать, учитывая состояние Мбаппе, возрождение Винисиуса, Беллингема. Поставлю на П2 через тотал больше 2,5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

