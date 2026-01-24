«Вильярреал» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 2.09.

«Какая-то странная метаморфоза происходит с «Вильярреалом». Это хорошая команда, у них неплохой подбор футболистов. В Ла Лиге они идут в четвёрке, выглядят вполне уверенно. Но я просто не понимаю, что с ними происходит в Лиге чемпионов. Команда досрочно уже вылетела, и это, конечно, выглядит странно. Когда они умудряются проигрывать «Аяксу», который до этого вообще ни разу там не побеждал — это же просто ужас.

Вот такие вещи, как я всегда говорю, необъяснимы. Кто бы что ни говорил, логики здесь нет. В одном турнире команда смотрится нормально, в другом — полный провал. Такое в футболе бывает, и объяснить это очень сложно. Поэтому здесь, конечно, «Реал» выглядит фаворитом. Тем более команда сейчас встрепенулась, разгромила «Монако» в Лиге чемпионов, появилась уверенность, начали забивать.

Поэтому я думаю, что и здесь игра будет с забитыми голами. Преимущество, конечно, у «Реала». И Мбаппе, и Винисиус, и Вальверде — все в порядке, состав очень сильный. Когда такая команда ловит уверенность, она обычно своё забирает. Поэтому я думаю, что здесь будет победа «Реала». Как я люблю этот счёт, 1:2, поэтому и считаю, что игра закончится в пользу «Реала», скорее всего, именно так», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».