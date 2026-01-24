«Вильярреал» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на игру Примеры

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 2.05.

«Что же может произойти в этом матче? Мадридский «Реал» порадовал болельщиков качеством футбола, показанным во встрече с «Монако». Это была уверенная и крупная победа с яркой игрой Винисиуса, а также с голом вернувшегося на поле Килиана Мбаппе. Мбаппе отличился и в прошлом туре чемпионата Испании, забив в ворота «Леванте». Поэтому сейчас пусть о цельной командной игре говорить пока рано, у «сливочных» есть индивидуально максимально мотивированные футболисты.

Дополнительной мотивацией служит и турнирная ситуация. Отставание от «Барселоны» по итогам прошлого тура сократилось до одного очка, это подталкивает мадридский «Реал» к тому, чтобы максимально уверенно провести матч с «Вильярреалом». Тем более соперник на неделе фактически попрощался с нынешним розыгрышем Лиги чемпионов. Команда Марселино Гарсии Тораля хорошо идёт в чемпионате Испании, находится в топ-4 и претендует на попадание в следующую Лигу чемпионов. Однако в еврокубках для «Вильярреала» всё уже практически закончено, несмотря на то что впереди ещё один тур. Турнирная мотивация исчезла после домашнего поражения от «Аякса» — на своём поле «Вильярреал» уступил команде, которая и сама сейчас не выглядит убедительно.

Думаю, подобный удар по самолюбию переживается тяжело, быстро оправиться после него непросто. На этом фоне индивидуальный класс и мотивация таких игроков, как Винисиус и Мбаппе, вполне могут стать решающим фактором. Именно они, на мой взгляд, сделают результат в пользу мадридского «Реала», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».