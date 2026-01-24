«Вильярреал» — «Реал»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 2.03.

«Вторая и третья команды играют на данный момент. Хорошо сложился предыдущий тур для «Реала», потому что клуб одержал важную победу над «Леванте» с большим трудом. Это была первая домашняя игра Альваро Арбелоа на посту главного тренера. Потом на неделе мадридцы ещё и просто размазали «Монако» в Лиге чемпионов, выиграв 6:1.

Это воодушевление и бодрость снова появились у болельщиков. Вроде бы «Реал» выпрямляется и гонится за «Барселоной», которая оступилась в Сан-Себастьяне. Теперь разница между «Реалом» и «Барсой» в турнирной таблице составляет всего одно очко. «Реал» играет раньше, и в случае победы он вернёт себе первое место. С психологической и эмоциональной точек зрения это чрезвычайно важно для мадридцев и для Арбелоа.

Что касается «Вильярреала», в чемпионате они прекрасны, но в Лиге чемпионов — полнейшая катастрофа и провал. У них сейчас два поражения подряд — от «Бетиса» в Ла Лиге и домашнее от «Аякса» в еврокубках. В общем, «Вильярреал» хорош по составу и структуре, но кажется, что «Реал» при Арбелоа потихонечку возвращает комфортную атмосферу в раздевалку. «Сливочные» выглядят фаворитом, для Арбелоа это первое серьёзное выездное испытание в чемпионате.

«Королевский клуб» обязан вернуть себе первое место. Поэтому мой прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал»: победа мадридского «Реала» за вкусный коэффициент 2.03. Арбелоа нащупал нужную схему и линию поведения с игроками», — приводит слова Генича «РБ Спорт».