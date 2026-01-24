«Райо Вальекано» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Осасуна».

Ставка: обе забьют за 2.03.

«В 21-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» у себя дома будет принимать «Осасуну». Команды примерно равны по силам, и турнирное положение сейчас как раз об этом и говорит. Команды соседствуют, у них по 22 очка. Но «Осасуна» планомерно поднимается по турнирной таблице — в последних шести играх одержала три победы, очень важным был успех во встрече с «Овьедо» в прошлом матче — 3:2. А «Райо» потихонечку скатывается после неплохого первого круга. «Райо» в последних шести матчах одержал только одну победу. И это сугубо домашняя команда, у себя она может обыграть абсолютно любого соперника, невзирая на статус и класс соперника. Но вот на выезде игра совсем команде не удаётся.

Правда, «Осасуна» — соперник вполне подходящий, очень удобный для «Райо». В последних трёх домашних матчах «Райо» «Осасуну» обыгрывал. Но если «Райо» и побеждает, то через «обе забьют». И если мы говорим про очные матчи между этими командами на «Кампо де Вальекас», то «Осасуна» за последние 10 лет, приезжая в Мадрид, всегда там забивала. И даже 10 лет назад она выигрывала крупно со счётом 3:0.

Сейчас у «Осасуны» атака смотрится неплохо. Есть Будимир высокий, который всегда может замкнуть какие-то навесы или стандарты. Да и у «Райо» тоже есть кому забивать, хотя делает это команда в этом сезоне не очень много. Но сейчас играют дома, играют после неприятного поражения от «Сельты» в прошлом туре 0:3, а до этого в Кубке ещё уступили «Алавесу», поэтому пора бы забить.

Мой прогноз на матч — «обе забьют» за 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».