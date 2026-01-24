«Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 24 января

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Валенсия» — «Эспаньол».

Ставка: обе забьют — нет за 1.87.

«Валенсия» у себя дома на «Месталье» в 21-м туре будет принимать «Эспаньол». Чрезвычайно важная победа для «Валенсии» была в последнем туре в матче с «Хетафе» — с голом уже в компенсированное время. И «Валенсия» забивает уже в девяти играх кряду, правда, вот победа пришла только сейчас. Оборона «Валенсии» говорит сама за себя, оставляет желать лучшего. 31 мяч команда пропустила. Это достаточно много, с учётом того, что «Валенсия» сама забивает, значит, она и много позволяет сопернику, раз находится на 17-м месте в турнирной таблице. Но состав очень интересный, молодой, подвижный.

«Валенсия» сейчас играет дома против «Эспаньола», который, как мы неоднократно говорили, главная сенсация и главная приятная неожиданность первой половины чемпионата. Он идёт в еврокубковой зоне, очень уверенно и сбалансированно играет. Правда, это не касается последних недель. «Эспаньол» три матча подряд не может победить. Два из этих трёх матчей «Эспаньол» проиграл. Уступили «Барселоне», играя достаточно неплохо. Потом была ничейная игра с «Леванте» на выезде. А в последнем туре давили, давили, давили «Жирону», но ничего толком не выдавили и пропустили два мяча в свои ворота, оба с пенальти, проиграв со счётом 0:2. Конечно, сейчас настроение у «Эспаньола» не лучшее.

Думаю, что, учитывая вот эту неприятную серию для «Эспаньола», команда Ману Гонсалеса вряд ли приедет играть с «Валенсией» в открытый футбол, хоть и статистика говорит о том, что должны быть голы и их должно быть достаточно много — в ворота и той, и другой команды. Семь матчей подряд они играют с вариантом «обе забьют». Но я пойду от обратного. Мне кажется, эта игра получится очень скупой и малосодержательной, бедной на голы.

Мой вариант на эту игру — «обе забьют — нет» за 1.87», — приводит слова Генича «РБ Спорт».