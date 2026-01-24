Скидки
«Севилья» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на встречу Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетик».

Ставка: ТБ 2 за 1.75.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
«Вот где с голами должно быть всё в порядке, как мне кажется, это в матче «Севилья» — «Атлетик» Бильбао. Хорошая, отличная, я бы даже сказал, вывеска, но так уж получилось, что сейчас у команды из Бильбао огромное количество травм и череда неудач в чемпионате. Они забили меньше, чем пропустил. Но последние матчи у «Атлетика» сплошь очень яркие, результативные, включая лигочемпионскую с «Аталантой». Но вот эта победа над «Аталантой» на выезде должна вселить какую-то уверенность в команду Эрнесто Вальверде, потому что в чемпионате в последних четырёх турах у них всего ничья и три поражения. Это, конечно, никуда не годится. «Атлетик» сейчас за пределами первой десятки.

А «Севилья» в последние годы мучается со своим финансовым отделом, со своими трансферами. И команда вообще сейчас с одним из самых скромных бюджетов в испанском футболе.

Что объединяет «Севилью» и «Атлетик»? В 2026 году они ещё не побеждали, если мы говорим про чемпионат. У «Севильи» четыре игры подряд без побед, у Бильбао тоже четыре встречи кряду без побед. И здесь желание выиграть будет превалировать над желанием не проиграть.

Поэтому, мне кажется, игра должна получиться весёлой и результативной, тем более у «Атлетика» в последних матчах сплошь «вершки». Здесь можно попробовать эту тенденцию и традицию продолжить. Мой прогноз — «тотал больше 2» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

