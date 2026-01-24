Скидки
«Металлург» — «Амур»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Амур».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 3.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Идеальный шанс выиграть, поставив победу «Магнитки» с тоталом больше. Мало того, что у «Амура» за последний месяц восемь поражений в девяти матчах. Так ещё и крайне низка вероятность того, что хозяева недооценят соперника. На эти грабли команда Разина уже наступила в четверг, когда позволила вратарю Бердину взять 44 из 45 бросков, а «Сибири» отдала два очка дома.

Подобные осечки полезны тем, что хоккеисты клубов-фаворитов берутся за ум и действуют на льду с куда более высокой самоотдачей. А против правильно настроившегося «Металлурга» шансов у хабаровчан нет. Вряд ли и вратарь гостей Дорожко повторит подвиг Бердина. Против «Магнитки» он не блещет – например, в ноябре дома пропустил от Ткачёва и Ко трижды за первые 15 минут матча. Вот и теперь избежать большого количества пропущенных шайб «Амуру» не удастся», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

