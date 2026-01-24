«Трактор» — «Адмирал»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Челябинске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Адмирал».

Ставка: ТМ 5.5 за 2.13.

«Важное противостояние в рамках Восточной конференции. Хотя какой матч в данной точке регулярного чемпионата не может быть важным. «Трактор» проиграл два предыдущих матча. Команды, правда, были выше Челябинска в таблице. «Автомобилист» и «Авангард» выглядят явно сильнее «Трактора» в нынешнем состоянии. Впереди встреча с «Адмиралом», у которого осталось минимум шансов на выход в плей-офф.

Кажется, что Владивосток смирился со своей судьбой и не рассчитывает сыграть в матчах на вылет. Уж очень много обменов произошло в последнее время с участием «Адмирала», причём из Владивостока уезжали в основном лидеры. Без Даниила Гутика будет крайне тяжело в атаке, хотя иногда «Адмирал» сам себе придумывает проблемы в матче, как, например, недавно сделал Либор Шулак, закатив шайбу в свои ворота.

В предстоящем матче не ожидаю много голов, так как исторически «Адмирал» и «Трактор» мало забрасывают в очных противостояниях. Челябинск сейчас настроен исправиться перед болельщиками. «Адмиралу» сейчас будет полезен любой набор очков. Команды не будут брезговать осторожной игрой. Хоккей не будет монотонным, но при этом точно не будет самым зрелищным», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».