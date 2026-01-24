Скидки
«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 24 января

«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 24 января
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.95.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается «Борнмута», они, в принципе, идут в районе 15-го места в турнирной таблице. По большому счёту команда уже обезопасила себя от зоны вылета и чувствует себя нормально. Думаю, их основная задача — просто спокойно сохранить место в Премьер-лиге. Поэтому к данному матчу они подойдут без лишнего давления, их ничего не напрягает, будут играть в свой футбол, как могут.

Но «красные» едут на выезд, для них ситуация совсем другая. Сейчас они идут в районе четвёртого места, в зоне Лиги чемпионов, здесь уже нельзя позволять себе играть даже вничью. В случае ничьей или поражения «Ливерпуль» может опуститься на пятое, а то и на шестое место. Поэтому им обязательно нужно прикладывать максимум усилий, чтобы остаться в четвёрке.

На мой взгляд, «Ливерпуль» в этом матче очевидный фаворит и обязан обыгрывать «Борнмут». Тем более в Лиге чемпионов команда показала, что находится в хорошей форме, много забивает и уверенно чувствует себя на поле. Если посмотреть статистику личных встреч, «Ливерпуль» регулярно обыгрывает «Борнмут», причём зачастую забивает два, три, а то и четыре мяча.

Думаю, здесь сценарий будет похожим. «Красные» сейчас на ходу, атака работает, а фактор борьбы за Лигу чемпионов только добавляет мотивации. Поэтому даже вариант с ничьей они не должны рассматривать. Для меня здесь всё достаточно очевидно: «Ливерпуль» сильнее и на выезде должен забирать три очка», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

«Борнмут» — «Ливерпуль». Без паузы на выдох
«Борнмут» — «Ливерпуль». Без паузы на выдох
Комментарии
