«Торпедо» — СКА: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ 24 января

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – СКА.

Ставка: ТМ 5 за 2.20.

«В первой половине регулярного чемпионата Ларионов один раз проиграл своей бывшей команде в Нижнем и дважды в Питере. СКА в этих трёх встречах забил шесть раз и пропустил 11. Сейчас, в отличие от осени, мы вряд ли увидим верховой матч. У питерцев явные проблемы с созиданием. «Торпедо» в данный момент успешно и эффективно действует в обороне. Так что выбирал бы тотал меньше пяти шайб.

А вот исход вновь, как и в предыдущих встречах, вероятно, будет в пользу команды Исакова. Она явно на ходу – за две последние недели одержала пять побед подряд, причём над куда более звёздными соперниками. Против СКА торпедовцам будет легче, чем против «Динамо», «Локомотива» или «Спартака». Ведь мало того, что нижегородцы сейчас хороши. Ещё и питерцы очень плохи. Даже против равных по силам команд не могут держать победный счёт, у неплохого по именам нападения проблемы и с активностью, и с эффективностью», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».