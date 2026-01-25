«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.45.

«Победа в дерби над «Ман Сити» обнадёжила многострадальных болельщиков «МЮ». Уже пропели дифирамбы Кэррику, которому сейчас доверили команду. Может, у него что-то и получится, но пока с выводами я бы не торопился. Мы увидели, что «Сити» сейчас снова не в порядке. В Норвегии потерпел поражение в Лиге чемпионов, причём по делу. А здесь «Юнайтед» ждет испытание лучшей командой сезона в Европе. «Арсенал» не только лидирует в АПЛ, но и выиграл все матчи в Лиге чемпионов. Против «Интера» в гостях без нескольких ключевых игроков середины поля выглядел просто шикарно. Даже Жезус снова обрёл форму, помогает команде, оформил дубль.

Так что здесь я совсем не верю в «Манчестер Юнайтед». Команда сырая. Тренер только пришёл. Надеяться на кураж можно, но не в матче с таким страшным соперником. «Арсенал» в прошлом туре потерял очки в Ноттингеме, и вторую осечку команда Артеты себе не позволит. Нужно поддерживать хороший отрыв.

Я думаю, минимум в 2 мяча лондонцы выиграют. Райс и Эдегор должны появиться в старте, с ними центр поля будет просто устрашающим. «Юнайтед», конечно, порой удивляет в матчах с грандами, но здесь этого не будет. Сомневаюсь, что даже забить смогут», — приводит слова Титова «РБ Спорт».