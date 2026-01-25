Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата Англии

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата Англии
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.30.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне видится матч, в котором хозяева продемонстрируют своё нынешнее качественное превосходство. Несмотря на эмоциональный подъём у «Юнайтед» после победы над «Сити», команда всё ещё находится в переходном периоде и сыровата в организации игры. «Арсенал» же под руководством Артеты демонстрирует зрелую, дисциплинированную игру и идёт лидером чемпионата. Мотивация после осечки с «Ноттингемом» будет на пределе. Однако на контратаках «Юнайтед», думаю, разок точно сможет поймать соперника. При этом, исходя из текущей формы и мощи средней линии «канониров», они являются фаворитами матча», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
АПЛ: суперматч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» и другие
АПЛ: суперматч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» и другие
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android