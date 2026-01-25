«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата Англии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.30.

«Мне видится матч, в котором хозяева продемонстрируют своё нынешнее качественное превосходство. Несмотря на эмоциональный подъём у «Юнайтед» после победы над «Сити», команда всё ещё находится в переходном периоде и сыровата в организации игры. «Арсенал» же под руководством Артеты демонстрирует зрелую, дисциплинированную игру и идёт лидером чемпионата. Мотивация после осечки с «Ноттингемом» будет на пределе. Однако на контратаках «Юнайтед», думаю, разок точно сможет поймать соперника. При этом, исходя из текущей формы и мощи средней линии «канониров», они являются фаворитами матча», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».