Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на встречу АПЛ

«Арсенал» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на встречу АПЛ
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.62.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорошая игра сейчас у «Манчестер Юнайтед»: в дерби они обыграли «Сити», сделали это уверенно, технично, и, конечно, появился эмоциональный подъём. Но я думаю, что победа над «Сити» — это, скорее, разовый всплеск. Перед выездом в Лондон к «Арсеналу» она мало что значит. Просто так сложилось: у «Сити» сейчас серьёзный спад, они проиграли последние матчи и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» этим воспользовался. Но это не системная история, а 1-2 матча на эмоциях — не более того. Если говорить о противостоянии с «Арсеналом», то за счёт чего «Манчестер Юнайтед» может его обыграть — большой вопрос.

«Арсенал» стабилен, дома очень силён, у них есть рисунок игры и чёткое понимание, что делать на поле. Да, отрыв от «Сити» — семь очков, вроде бы приличный, но всё равно игроки понимают: дома нельзя упускать очки, тем более против принципиального соперника. И я думаю, что они этого не допустят. Если брать сезон в целом, то разница очевидна. Лондонцы идут ровно и стабильно, а «Манчестер Юнайтед» кидает из стороны в сторону: победа, потом поражение, потом ничья.

Последние матчи показывают, что обе команды много забивают, поэтому, скорее всего, матч будет результативным и весёлым, без сухого счёта. Но по качеству игры, целостности и уровню футболистов «Арсенал» сегодня сильнее. Тем более дома, где они практически никому не проигрывают. Для меня здесь всё ясно, фаворит — «Арсенал», и именно он должен забирать победу», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
АПЛ: суперматч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» и другие
АПЛ: суперматч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» и другие
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android