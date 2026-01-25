«Арсенал» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.62.

«Хорошая игра сейчас у «Манчестер Юнайтед»: в дерби они обыграли «Сити», сделали это уверенно, технично, и, конечно, появился эмоциональный подъём. Но я думаю, что победа над «Сити» — это, скорее, разовый всплеск. Перед выездом в Лондон к «Арсеналу» она мало что значит. Просто так сложилось: у «Сити» сейчас серьёзный спад, они проиграли последние матчи и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» этим воспользовался. Но это не системная история, а 1-2 матча на эмоциях — не более того. Если говорить о противостоянии с «Арсеналом», то за счёт чего «Манчестер Юнайтед» может его обыграть — большой вопрос.

«Арсенал» стабилен, дома очень силён, у них есть рисунок игры и чёткое понимание, что делать на поле. Да, отрыв от «Сити» — семь очков, вроде бы приличный, но всё равно игроки понимают: дома нельзя упускать очки, тем более против принципиального соперника. И я думаю, что они этого не допустят. Если брать сезон в целом, то разница очевидна. Лондонцы идут ровно и стабильно, а «Манчестер Юнайтед» кидает из стороны в сторону: победа, потом поражение, потом ничья.

Последние матчи показывают, что обе команды много забивают, поэтому, скорее всего, матч будет результативным и весёлым, без сухого счёта. Но по качеству игры, целостности и уровню футболистов «Арсенал» сегодня сильнее. Тем более дома, где они практически никому не проигрывают. Для меня здесь всё ясно, фаворит — «Арсенал», и именно он должен забирать победу», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».