«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ 25 января

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.00.

«Сколько лет наблюдаю за командами Эмери, нет такого, чтобы они стабильно проходили сезон. И в этом году сначала плелись где-то во втором десятке, потом выдали сумасшедшую серию побед, поднялись до второго места, но сейчас, по моим ощущениям, начинается спад. В последних пяти турах три раза теряли очки. Можно понять, что игры с «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» в гостях — это сложно, но домашнее поражение от «Эвертона»… В Лиге Европы традиционно для Эмери всё хорошо, это его турнир. Но стоило ли использовать почти всю основу в игре с «Фенером» в четверг, когда уже практически завоёвано место в топ-8?

Сейчас выезд к «Ньюкаслу», который играл в еврокубке раньше, вообще без труда победил Эйндховен. «Астон Вилле» будет очень тяжело. Она проиграла «Ньюкаслу» 4 из 5 последних матчей на выезде. «Ньюкасл» дома очень много забивает, в среднем по 2 мяча. И если забыть о кубковом поражении от «Ман Сити», то он дома не уступал никому с сентября. Там была неудача с «Арсеналом».

Я считаю, что «Ньюкасл» будет свежее, у него есть очень хороший выбор игроков в группе атаки, Бруно Гимарайнш должен быть готов к матчу, а это ключевой футболист. У гостей же точно не будет Макгинна, важнейшего игрока середины. Поэтому беру чистый «Ньюкасл», — приводит слова Титова «РБ Спорт».