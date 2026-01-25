Скидки
«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч Серии А


Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.70.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Наполи
Неаполь
«Очень яркая афиша, но в Италии в последнее время сложно предсказать, как пойдёт игра. Кто ждал 4:4 от «Юве» и «Интера»? Матч очень принципиальный, учитывая, что Спаллетти работал успешно в «Наполи», а сейчас он в Турине. С Конте обратная история. Настраивать дополнительно здесь никого не нужно.

Если говорить про форму команд, чуть предпочтительнее выглядит «Ювентус». «Наполи» очень часто стал терять очки, сейчас не выиграли в большинстве в Копенгагене. Но всё-таки большие матчи неаполитанцы играть умеют. Команда более опытная, чем нынешний «Ювентус», где хватает молодых ребят, тех, для кого это первый сезон на таком уровне. Для меня оборона туринцев выглядит сомнительно, особенно при схеме с двумя центральными защитниками.

Я всё-таки отдаю предпочтение «Наполи». Они «Рому» в гостях обыграли, с «Интером» не так давно спаслись (2:2). Две недели назад «Лацио» в Риме победили 2:0. На победу ставить не рискну, но не проиграют. Очень нравится, как выглядит Мактоминей, и забивает много, и в центре поля дорабатывает, и ведёт за собой. Может быть ничья 1:1. И я выберу X2 с тоталом больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».



Комментарии
