«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата Италии

«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата Италии
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: ничья за 3.29.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Действительно, очень интересный матч, потому что противостояние будет особое. Прежде всего внимание, конечно, будет приковано к Спаллетти. Он тренировал «Наполи», потом у него были разные вояжи, и теперь он оказался в «Ювентусе». А в «Ювентусе», как мы знаем, за последнее время было много смен тренеров, постоянные разговоры, поиски и попытки что-то изменить. Поэтому фигура Спаллетти здесь, конечно, стоит особняком.

Сейчас кажется, что Спаллетти ситуацию немного успокоил. Хотя, если смотреть глобально, «Ювентус», в принципе, и при других тренерах находился примерно на тех же позициях. Но всё равно есть ощущение, что здесь будет особый настрой. Реваншистское настроение, я думаю, у Спаллетти точно присутствует. Он будет настраивать команду, будет хотеть показать, что способен обыграть «Наполи». Хотя мы понимаем, что разговоры про настрой — это всегда одно и то же, все выходят играть на победу.

Но «Наполи» — соперник серьёзный, крепкий и организованный. И я думаю, что «Ювентусу» здесь будет непросто. Матч может получиться вязким, напряжённым, с борьбой. Поэтому, скорее всего, мы увидим ничейный результат. Варианты 1:1 или 2:2 здесь выглядят вполне логичными, когда ни одна из команд не захочет уступать», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

