Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Серии А в Турине

«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Серии А в Турине
Комментарии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: 0:0 за 6.05.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встречаются третья и пятая команды чемпионата, разделяют их четыре очка, и у хозяев есть прекрасная возможность постараться приблизиться к неаполитанцам. Матч первого круга в Неаполе принёс победу хозяевам 2:1.

Статистика личных встреч между «Ювентусом» и «Наполи» не в пользу хозяев. С 2022 года было проведено восемь матчей. В Турине команды сыграли четыре раза — 1:1, 0:1, 1:0 и 0:0. В Неаполе встречи проходили заметно результативнее — 5:1, и трижды 2:1. Итог: у «Ювентуса» одна победа, две ничьи и пять поражений. Если сравнить результаты команд после очной встречи в Неаполе 7 декабря 2025 года, то картина тоже показательная. За полтора месяца команды провели по семь матчей в чемпионате. «Ювентус» одержал пять побед, один раз сыграл вничью и уступил «Кальяри». У «Наполи» результаты скромнее: три победы, три ничьи и поражение от «Удинезе». На этом фоне вариант с тем, что «Ювентус» не проиграет и матч получится низовым, выглядит логично.

Дома в чемпионате туринцы в последний раз уступали почти год назад — в марте 2025 года 0:4 «Аталанте». Уверен, что и сейчас они без очков не останутся. А я рискну и предположу ничью 0:0 — как это было в прошлом чемпионате в Турине. Но выбор, как всегда, за вами», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ювентус» — «Наполи». Не хотите ли побороться за скудетто?
«Ювентус» — «Наполи». Не хотите ли побороться за скудетто?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android