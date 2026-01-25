«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Серии А в Турине

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: 0:0 за 6.05.

«Встречаются третья и пятая команды чемпионата, разделяют их четыре очка, и у хозяев есть прекрасная возможность постараться приблизиться к неаполитанцам. Матч первого круга в Неаполе принёс победу хозяевам 2:1.

Статистика личных встреч между «Ювентусом» и «Наполи» не в пользу хозяев. С 2022 года было проведено восемь матчей. В Турине команды сыграли четыре раза — 1:1, 0:1, 1:0 и 0:0. В Неаполе встречи проходили заметно результативнее — 5:1, и трижды 2:1. Итог: у «Ювентуса» одна победа, две ничьи и пять поражений. Если сравнить результаты команд после очной встречи в Неаполе 7 декабря 2025 года, то картина тоже показательная. За полтора месяца команды провели по семь матчей в чемпионате. «Ювентус» одержал пять побед, один раз сыграл вничью и уступил «Кальяри». У «Наполи» результаты скромнее: три победы, три ничьи и поражение от «Удинезе». На этом фоне вариант с тем, что «Ювентус» не проиграет и матч получится низовым, выглядит логично.

Дома в чемпионате туринцы в последний раз уступали почти год назад — в марте 2025 года 0:4 «Аталанте». Уверен, что и сейчас они без очков не останутся. А я рискну и предположу ничью 0:0 — как это было в прошлом чемпионате в Турине. Но выбор, как всегда, за вами», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».