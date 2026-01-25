Скидки
«Атлетико» — «Мальорка»: прогноз Семёна Зигаева на матч Ла Лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Атлетико» — «Мальорка».

Ставка: победа «Атлетико» и ТБ 2.5 за 1.82.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
«Атлетико» на этой неделе играл в Стамбуле в рамках группового этапа Лиги чемпионов, а соперником был местный «Галатасарай». Уже на четвёртой минуте мадридская команда вышла вперёд: отличился Джулиано Симеоне с передачи Матео Руджери. Но лидерство испанцев продлилось недолго — на 20-й минуте Маркос Льоренте отправил мяч в свои ворота и турки сравняли счёт. На перерыв команды ушли при счёте 1:1, а во втором тайме «Атлетико» играл с ещё большим преимуществом, но забить больше никому так и не удалось. Победа в Стамбуле позволила бы испанцам оказаться в топ-5 за тур до финиша, а ничья отбросила их на 13-ю позицию, и теперь финишировать в восьмёрке сильнейших будет непросто.

«Мальорка» неудачно начала 2026 год. В первом матче после зимней паузы команда Аррасате играла дома против «Жироны»: Мурики забил в компенсированное время с пенальти, но это лишь подсластило горечь поражения (1:2). Неделю спустя островитяне гостили в столице и играли против «Райо Вальекано»: Мурики забил вновь, но это снова был единственный гол «Мальорки», а соперник отличился дважды и победил. В прошлые выходные команда Аррасате вновь пропустила дважды, на сей раз дома от «Атлетика» из Бильбао. И снова у островитян забил Мурики, но на этот раз форвард отличился трижды, и это позволило «Мальорка» одержать первую победу в 2026 году.

28 января «Атлетико» предстоит матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, где мадридцы дома примут «Будё-Глимт», и даже победа не гарантирует испанцам прямую путёвку в 1/8 финала. Поэтому вряд ли команда Диего Симеоне будет жертвовать матчем Ла Лиги, тем более отставание от лидеров не столь критично, чтобы самоустраниться из борьбы за титул. Но при этом нельзя забывать, что Мурики набрал отличную форму и способен доставить проблем любому сопернику», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

