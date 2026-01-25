«Спартак» — «Локомотив»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.13.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» в последнее время уверенно берёт победы в матчах со слабыми («Драконы») либо проблемными (СКА, «Динамо») соперниками. А вот против команд с качественной обороной красно-белым играть очень тяжело. Московским армейцам команда Жамнова забросила лишь одну шайбу, торпедовцам вообще не забила.

Вот и стиль «Локомотива» крайне неудобен хозяевам. Неслучайно в ноябре они проиграли чемпионам обе очных встречи (2:5 и 3:6). Сейчас, правда, не советовал бы брать большой тотал. Всё-таки атака ярославцев тоже не блещет, зрители увидят меньше пяти заброшенных шайб. Но при этом гости спокойно добьются результата, в первую очередь за счёт усилий собственных звёзд. Ведь у них есть Сурин и Радулов. А в «Спартаке» таких умельцев повести команду за собой и забить победный гол сильному сопернику – не наблюдается», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».