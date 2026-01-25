«Рома» — «Милан»: прогноз Егора Титова на игру Серии А в Риме

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Милан».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Рома» в этом году отвратительно выглядит в матчах с непосредственными конкурентами. Проиграли «Ювентусу», «Наполи», «Милану», «Интеру». Три из этих поражения были сухими. И всё равно команда в группе лидеров, занимает четвёртое место. От «Милана» всего 4 очка. И «Рома» меньше всех пропускает в Серии А, всего 12 мячей за 21 тур.

Тут вывод сам по себе напрашивается — «тотал меньше 2.5». На мой взгляд, это полностью соответствует тому, что будет в матче. Команды большую часть встречи будут играть без ворот. «Рома» много прессингует, но конкретики в атаке у неё мало. «Милан» в выездных встречах часто строит игру от соперника. Будут искать возможности доставить мячи до Леау и Пулишича, а те уже постараются разобраться за счёт мастерства. Но моментов много не будет.

В первом круге «Милан» выиграл 1:0, хотя создал мяча на три точно. Но римляне могли отыграться. Пенальти не реализовал Дибала. Сейчас жду ещё более плотную игру. Миланцы с Аллегри постепенно стали играть максимально прагматично. 1:0 — это их любимая история. Поэтому беру «низ», — приводит слова Титова «РБ Спорт».