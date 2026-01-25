Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рома» — «Милан»: прогноз Егора Титова на игру Серии А в Риме

«Рома» — «Милан»: прогноз Егора Титова на игру Серии А в Риме
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Милан».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рома» в этом году отвратительно выглядит в матчах с непосредственными конкурентами. Проиграли «Ювентусу», «Наполи», «Милану», «Интеру». Три из этих поражения были сухими. И всё равно команда в группе лидеров, занимает четвёртое место. От «Милана» всего 4 очка. И «Рома» меньше всех пропускает в Серии А, всего 12 мячей за 21 тур.

Тут вывод сам по себе напрашивается — «тотал меньше 2.5». На мой взгляд, это полностью соответствует тому, что будет в матче. Команды большую часть встречи будут играть без ворот. «Рома» много прессингует, но конкретики в атаке у неё мало. «Милан» в выездных встречах часто строит игру от соперника. Будут искать возможности доставить мячи до Леау и Пулишича, а те уже постараются разобраться за счёт мастерства. Но моментов много не будет.

В первом круге «Милан» выиграл 1:0, хотя создал мяча на три точно. Но римляне могли отыграться. Пенальти не реализовал Дибала. Сейчас жду ещё более плотную игру. Миланцы с Аллегри постепенно стали играть максимально прагматично. 1:0 — это их любимая история. Поэтому беру «низ», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Рома» — «Милан». Гасперини и Аллегри пишут новую традицию
«Рома» — «Милан». Гасперини и Аллегри пишут новую традицию
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android