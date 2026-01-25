«Рома» — «Милан»: ставка Александра Мостового на встречу Серии А 25 января

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Милан».

Ставка: ничья или победа «Милана» в один мяч за 1.72.

«Здесь будет что-то похожее на матч «Наполи» — «Ювентус». Все команды сейчас наверху таблицы, идут нога в ногу и внимательно смотрят друг на друга, ожидая осечек. И самое интересное, что эти осечки регулярно случаются. Кто-то играет вничью, где должен был выигрывать, кто-то неожиданно проигрывает, кто-то теряет очки, казалось бы, в простых матчах. Поэтому чемпионская гонка получается очень плотной, и любая ошибка может дорого стоить. В этой ситуации, конечно, важно учитывать текущее состояние команд.

«Рома» недавно играла в Лиге Европы, а такие матчи всегда отнимают много сил — и физических, и эмоциональных. Даже если команда сыграла достойно, восстановиться полностью бывает непросто. Это нормально, когда после еврокубков в чемпионате где-то не хватает свежести, особенно в равных и напряжённых играх. Такие детали часто становятся решающими. «Милан», в свою очередь, в еврокубках не играл и подходит к этому матчу в более спокойном режиме. Команда идёт на втором месте, чувствует уверенность и понимает, что сейчас можно воспользоваться ситуацией.

Поэтому я думаю, что игра получится осторожной, с борьбой и минимальными рисками. Вполне возможна ничья 1:1, но и победа «Милана» со счётом 2:1 тоже выглядит логичным исходом, если они сумеют реализовать свои моменты», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».