«Эвертон» — «Лидс»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Лидс».

Ставка: победа «Эвертона» за 2.58.

«Завершает 23-й тур АПЛ матч, который пройдёт в понедельник, 26 января, в Ливерпуле, где «Эвертон» примет «Лидс». «Эвертон» перед стартом тура замыкал первую десятку с 32 очками, у клуба девять побед, пять ничьих и восемь поражений, разница мячей — 24:25. Год назад «ириски» шли на 16-м месте, набрав на девять очков меньше, забив 19 мячей и пропустив 28. Прогресс команды после года работы Дэвида Мойеса на посту главного тренера очевиден.

В предыдущем туре «Эвертон» одержал гостевую победу над одним из лидеров сезона — «Астон Виллой» (1:0). Решающий мяч забил 23-летний французский нападающий Тьерно Барри, для которого этот гол стал четвёртым в сезоне, а для команды это пятая выездная победа в АПЛ. Примечательно, что на выезде «ириски» играют успешнее, чем дома, у них 17 очков из 33 возможных — пятый показатель в лиге. С первого гостевого матча Мойеса после возвращения в январе 2025 года «Эвертон» одержал 10 выездных побед — лучший результат в АПЛ наравне с «Арсеналом». А вот дома дела идут хуже — всего 15 очков из 33 возможных и 14-е место по домашним матчам. Последняя победа на своём поле датирована 6 декабря — 3:0 с «Ноттингемом».

У «Лидса» картина обратная. «Павлины» уверенно выступают дома, набрав 19 очков, тогда как на выезде дела идут плохо — всего шесть очков. Безвыигрышная серия «Лидса» в гостях составляет уже восемь матчей. Команды встречались в первом круге на «Элланд Роуд», где «Лидс» победил (1:0), тогда этот результат выглядел сенсацией. После провального старта «павлины» выдали серию из семи матчей без поражений и поднялись на 16-е место. Большую роль в этом сыграл Доминик Калверт-Льюин, лучший бомбардир команды с девятью голами. Напомним, ранее он провёл 10 сезонов в составе «Эвертона» — ещё одна важная интрига предстоящего матча.

Таким образом, и по игре, и по статистике здесь видятся фаворитами именно хозяева встречи. Учитывая ещё и турнирное положение команд, и разные задачи по сезону, «Эвертон» должен у себя дома обыгрывать «Лидс», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».