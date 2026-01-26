«Эвертон» — «Лидс»: прогноз Анатолия Катрича на игру АПЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Лидс».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.24.

«Команды подходят к матчу с разным настроением. Гости наконец обрели стабильность при переходе на схему с тремя центральными защитниками, а также боевой характер, что подтверждает всего одно поражение с ноября. Хозяева же испытывают серьёзные кадровые трудности, особенно в атакующей линии, где отсутствие Грилиша очень критично. При таком раскладе вряд ли стоит ожидать изобилия голов. Мы увидим тактически выверенную и сдержанную игру. Ставим на ТМ 3.5», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».