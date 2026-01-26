«Эвертон» — «Лидс»: прогноз Анатолия Катрича на игру АПЛ
Поделиться
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Лидс».
Ставка: ТМ 3.5 за 1.24.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
26 января 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Команды подходят к матчу с разным настроением. Гости наконец обрели стабильность при переходе на схему с тремя центральными защитниками, а также боевой характер, что подтверждает всего одно поражение с ноября. Хозяева же испытывают серьёзные кадровые трудности, особенно в атакующей линии, где отсутствие Грилиша очень критично. При таком раскладе вряд ли стоит ожидать изобилия голов. Мы увидим тактически выверенную и сдержанную игру. Ставим на ТМ 3.5», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2026
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00