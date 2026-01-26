Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эвертон» — «Лидс»: прогноз Анатолия Катрича на игру АПЛ

«Эвертон» — «Лидс»: прогноз Анатолия Катрича на игру АПЛ
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Лидс».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.24.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
26 января 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команды подходят к матчу с разным настроением. Гости наконец обрели стабильность при переходе на схему с тремя центральными защитниками, а также боевой характер, что подтверждает всего одно поражение с ноября. Хозяева же испытывают серьёзные кадровые трудности, особенно в атакующей линии, где отсутствие Грилиша очень критично. При таком раскладе вряд ли стоит ожидать изобилия голов. Мы увидим тактически выверенную и сдержанную игру. Ставим на ТМ 3.5», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
АПЛ, Ла Лига и подвиги Роналду: экспресс на футбол
АПЛ, Ла Лига и подвиги Роналду: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android