«Авангард» — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Адмирал».

Ставка: победа «Авангарда» и его тотал больше 3.5 за 1.73.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 января 2026, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«У «Адмирала» январь пока выглядит как затяжной шторм: девять матчей и восемь поражений, причём серия тянется уже очень долго. На фоне дедлайна и большого количества новичков команда сейчас скорее в поиске новой сборки, чем в состоянии, когда можно стабильно держать структуру, особенно в гостях с топ-соперником. И новый главный тренер Олег Браташ побед пока ещё не одержал.

«Авангард» на этом фоне выглядит максимально цельно — восемь матчей в январе и шесть побед. Причём важно, что из этих восьми игр шесть были на выезде — календарь тяжёлый, много дороги, только сейчас «ястребы» снова получают домашний отрезок из двух матчей. А дома команда Буше обычно добавляет именно в темпе, давлении и в игре в зоне атаки.

Есть и важный психологический фон по очным встречам. 1 октября в Омске было 6:1 — тот самый матч с дракой вратарей. Да, 7 ноября во Владивостоке «Адмирал» смог зацепиться (2:1 ОТ) и тогда прервал серию из восьми поражений подряд, тот результат на время встряхнул команду. Но сейчас ситуация выглядит иначе — состав перетряхнули, сыгранности меньше, вратарская линия тоже под вопросом (Хуска снова травмирован), а с «Авангардом» любая просадка по дисциплине часто превращается в голы.

Жду игры с большим преимуществом хозяев и сценария, где «Авангард» должен забивать много за счёт класса, темпа и большинства. Омский клуб — явный фаворит этой встречи», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».