«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь».

Ставка: тотал «Торпедо» меньше 3 за 1.97.

«Торпедо» в дедлайн обменяло нападающего Кирилла Воронина в минское «Динамо» фактически один в один (там разные сделки, но суть такая) на лучшего защитника МХЛ прошлого сезона Александра Яценко. Это обмен, который можно будет оценить только через некоторое время. В Яценко в «Торпедо» видят большой потенциал, но в Минске шансов заиграть у него не было. А вот нападающий Тимур Муханов должен помочь нижегородцам уже сейчас — ему всего 20 лет, но он проводит уже третий полноценный сезон в КХЛ. Его «Торпедо» выменяло из «Северстали», отдав нападающего Илью Чефанова и молодого защитника из «Чайки» Никиту Береснева.

«Сибирь» выдала героический матч в Казани, отыгравшись с «Ак Барсом» с 0:2 и выиграв в серии буллитов. Главным героем встречи стал вратарь Михаил Бердин, который начинал сезон как раз в составе казанцев. Он отразил 39 бросков, причём порой его спасения были совершенно невероятными. Мотивация на игру у Бердина была очень серьёзной, так что удивляться такому перформансу не стоит.

«Торпедо» в последнее время играет результативно, забросив 13 шайб за два последних матча, но с «Сибирью» точно будет нелегко. Ставлю, что больше трёх голов новосибирцы в этой встрече не пропустят», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».