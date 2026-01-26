Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Нижнем Новгороде
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь».

Ставка: тотал «Торпедо» меньше 3 за 1.97.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торпедо» в дедлайн обменяло нападающего Кирилла Воронина в минское «Динамо» фактически один в один (там разные сделки, но суть такая) на лучшего защитника МХЛ прошлого сезона Александра Яценко. Это обмен, который можно будет оценить только через некоторое время. В Яценко в «Торпедо» видят большой потенциал, но в Минске шансов заиграть у него не было. А вот нападающий Тимур Муханов должен помочь нижегородцам уже сейчас — ему всего 20 лет, но он проводит уже третий полноценный сезон в КХЛ. Его «Торпедо» выменяло из «Северстали», отдав нападающего Илью Чефанова и молодого защитника из «Чайки» Никиту Береснева.

«Сибирь» выдала героический матч в Казани, отыгравшись с «Ак Барсом» с 0:2 и выиграв в серии буллитов. Главным героем встречи стал вратарь Михаил Бердин, который начинал сезон как раз в составе казанцев. Он отразил 39 бросков, причём порой его спасения были совершенно невероятными. Мотивация на игру у Бердина была очень серьёзной, так что удивляться такому перформансу не стоит.

«Торпедо» в последнее время играет результативно, забросив 13 шайб за два последних матча, но с «Сибирью» точно будет нелегко. Ставлю, что больше трёх голов новосибирцы в этой встрече не пропустят», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
КХЛ: оживший ЦСКА и рефлексирующее «Динамо»
КХЛ: оживший ЦСКА и рефлексирующее «Динамо»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android