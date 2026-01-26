«Торпедо» — «Сибирь»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь».

Ставка: ТБ 5 за 1.76.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 января 2026, понедельник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Текущие серии побед: у «Торпедо» их шесть. У «Сибири» — две, зато каких! Выигрыши в Магнитогорске и в Казани, причём волевые, с четырьмя десятками отбитых бросков за матч, самый настоящий героизм. Вот только эти подвиги не делают гостей фаворитами встречи в Нижнем Новгороде. Понятно, сыграть третий раз подряд на пределе сил они не смогут. Да и турнирная стратегия подсказывает, что необходимости упираться по максимуму у команды Люзенкова нет. Она и так везёт с выезда больше очков, чем ожидалось. А надо ещё беречь силы на предстоящую важную домашнюю серию.

Не удивимся, если первому номеру «Сибири» Бердину и ряду лидеров вообще дадут отдохнуть. Но даже если соперник выйдет в оптимальном составе, хозяева должны уверенно побеждать. Они тоже в прекрасной форме. Причём красивые 6:0 в матче СКА потребовали от них куда меньше сил и энергии, чем победы над лидерами Востока от «Сибири». За счёт свежести и собственного турнирного разгона торпедовцы выиграют, да ещё и результативно – зрители точно увидят больше пяти забитых голов в матче», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».