ЦСКА — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Москве

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.18.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«ЦСКА выиграл три первых матча в сезоне у «Северстали», но затем череповчане дважды выиграли на домашней арене. На этот раз фаворита выделить сложно — обе команды в последнее время выглядят не слишком уверенно.

ЦСКА в последних трёх матчах забросил по одной шайбе — этого хватило для победы над «Барысом» дома, но в Омске и Астане армейцы проиграли в основное время. «Северсталь» же допустила массу ошибок в выездном матче с «Сочи» — после двух периодов череповчане уступали со счётом 2:4. В третьей двадцатиминутке «Северсталь» всё же смогла сравнять счёт и выиграть в овертайме, но вряд ли в команде могут быть довольными этой игрой.

«Северсталь» наконец-то рассталась с нападающим Кириллом Пилипенко — череповецкий клуб расторг с ним контракт с полной выплатой компенсации. При этом особого усиления команда до дедлайна не получила, так что надеяться остаётся на тех, кто и так был в обойме. А вот ЦСКА усилился атакующим защитником Ником Эбертом, который неплохо выглядел в «Автомобилисте».

Последние матчи с участием армейцев не отличаются высокой результативностью, вот и в этот раз жду малое количество заброшенных шайб. «Северсталь» же наверняка будет играть в свой хоккей, но пробить оборону нынешнего ЦСКА будет для команды Андрея Козырева крайне непросто», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».