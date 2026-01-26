ЦСКА — «Северсталь»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЦСКА — «Северсталь».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.60.

«Для армейцев «Северсталь» — не самый удобный соперник из-за кардинальных отличий игровых систем. Контролировать себе подобных проще. За этот сезон команды неоднократно мозолили глаза друг другу — в сентябре ЦСКА [выиграл] на выезде (2:1), в октябре армейцы [победили] дома — 3:2 и 2:0, в ноябре «Северсталь» дома [одолела красно-синих] (4:3), а в декабре — 3:1. Московские матчи дважды уложились в три шайбы и один раз — в пять. В Череповце картина более яркая.

Но учитывая, что ЦСКА стал играть увереннее, первое ожидание от игры — контроль и доминация хозяев. Недавние результаты показывают, что армейцы на своей территории предпочитают подсушивать — победы 1:0 над «Барысом» и 2:1 над «Спартаком». Даже неудачные выездные встречи завершились в пределах четырёх шайб — 1:2 в Омске и 1:3 в Казахстане. Домашние показатели выглядят солидно — шесть побед в семи матчах и очки во всех играх. Но в деталях жирным минусом по-прежнему выступает большинство. В гостях неуступчивый лидер Запада с 150 заброшенными и 125 пропущенными шайбами. Армейцы отстают от оппонента на 10 очков и не обладают прочной разницей по голам (121:116). Всё это добавляет встрече элемент непредсказуемости.

На выезде «Северсталь» завершила четыре матча подряд за пределами основного времени — три поражения по буллитам и одна победа в овертайме. Примечательно, что команда двигается без каких-либо звёзд, чисто рабочий коллектив делает сильный упор на стартовый отрезок. ЦСКА либо придётся сразу же остудить пыл соперника, сдерживая его, либо превзойти в первом периоде.

Обоим нужен результат и под силу играть по счёту. Этим они занимались предыдущие встречи, которые уложились в шесть шайб в основное время. Думаю, здесь мы увидим такой же немного скучноватый хоккей с малым количеством голов», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».