ЦСКА — «Северсталь»: ставка Бориса Миронова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» и ТМ 5.5 за 4.20.

«Долгие годы армейцы были одним из самых неудобных соперников для «Северстали». Но в этом году команда Козырева взяла у красно-синих две победы в пяти предыдущих регулярных матчах. И сегодня вполне может одержать третью. Советовал бы ставить на то, что гости возьмут два очка с минимальной разницей в счёте.

Ведь ЦСКА всё-таки притормозил. Сознательно команда экономила силы в двух встречах с «Барысом» или нет – мы не знаем. Но вот выглядела она в них куда хуже ожидаемого. Если осечка в Астане 10 дней назад могла быть случайностью, то домашний для команды Никитина матч, прошедший в четверг, разочаровал даже сильнее. Минимум бросков, минимум острых моментов, проблемы как с креативом, так и с движением. Армейцы после 15 января не играли ни с кем, кроме «Барыса», и явно растеряли игровой тонус. Тогда как их соперник на неплохом ходу, успел восстановить силы после мини-паузы. Поскольку «Северсталь» в последнее время во встречах с топ-клубами репетирует новую для себя модель игры от обороны, вместе с исходом в пользу команды Козырева брал бы меньше пяти шайб на этот матч», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».