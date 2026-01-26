Скидки
«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Беларуси

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 4.5 за 2.25.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч между этими командами в нынешнем сезоне я видел живьём 30 декабря в Уфе, и тогда у «Салавата» был большой праздник «Мишкопад». Минчане выиграли в овертайме, трижды реализовав большинство против тогда лучшей команды лиги по этому компоненту. Победную шайбу забросил Вадим Шипачёв — и уже в январе дома он добрался до своей тысячи во встрече с «Адмиралом».

По текущей форме у минчан начало года было тяжёлым: три поражения подряд, затем – победа над «Адмиралом», потом – снова осечка в Череповце. Но дальше команда стабилизировалась: в последних четырёх матчах — три победы в основное время, проиграли только чемпионскому «Локомотиву». Плюс по содержанию Минск сейчас выглядит собраннее и резче.

У «Салавата» январь шёл волнами: после поражения от минчан — пять побед подряд, однако затем два болезненных поражения с общим счётом 4:11, и это совпало с потерей Евгения Кузнецова. Новую выездную серию команда начала с победы в Сочи, но по игре это было не так ярко, как на домашнем отрезке.

Жду, что «Динамо» дома будет активнее — по темпу и по спецбригадам, а «Салавату» придётся больше терпеть и ловить шансы через контратаки. По голам тоже верю в большое количество: обе команды умеют включаться отрезками, и матч должен получиться с моментами», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

