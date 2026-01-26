Скидки
«Сочи» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 26 января

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Шанхая» в матче за 1.89.

26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
«Сочи» проиграл шесть из семи последних встреч — сейчас перед командой нет никаких турнирных задач. На этой неделе сочинцев и «Шанхай» ожидают сразу три очных матча — для команды Дмитрия Михайлова это станет большим вызовом. Смогут ли сочинцы что-то противопоставить «драконам», которые не оставляют надежды на попадание в восьмёрку? Победа в Санкт-Петербурге в игре со СКА стала единичным явлением для «Сочи», и развить этот успех не получилось.

Дебют нового главного тренера «Шанхая» Митча Лава в КХЛ пришёлся на матч в Минске и получился откровенно неудачным (1:6). Но вряд ли тренер успел хоть что-то донести до команды — Лав прибыл в расположение команды только незадолго до игры. «Я до сих пор изучаю, кто есть кто, кто какую игру привносит в команду, общаюсь с персоналом. Это ежедневный процесс, будем работать и улучшать моменты. Понимаю, что времени мало, но мы будем работать», — заявил Лав после игры.

«Драконы» в этом сезоне уступили «Сочи» в единственном матче на выезде, но в предстоящей встрече вижу именно «Шанхай» фаворитами. Запаса мастерства у команды достаточно, да и проявить себя перед новым тренером хоккеисты наверняка захотят», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

