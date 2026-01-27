Минфин предложил Владимиру Путину легализовать онлайн-казино в России

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино, сообщает «Коммерсантъ».

Силуанов обратился к Путину с предложениями по совершенствованию регулирования рынка азартных игр. Минфин предложил рассмотреть вопрос о снятии запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Предполагается создать оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ, закрепить механизм приёма ставок через Единый центр учёта переводов ставок по аналогии с букмекерами. Министерство также предлагает ввести налог в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно.

Возраст игроков предлагают ограничить 21 годом. В результате доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино, по оценке Минфина, составят около 100 млрд рублей ежегодно.

Сейчас онлайн-казино в России запрещены. При этом оборот нелегального рынка азартных игр оценивают в более чем 3 трлн рублей ежегодно.