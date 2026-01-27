Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Минфин предложил Владимиру Путину легализовать онлайн-казино в России

Минфин предложил Владимиру Путину легализовать онлайн-казино в России
Комментарии

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино, сообщает «Коммерсантъ».

Силуанов обратился к Путину с предложениями по совершенствованию регулирования рынка азартных игр. Минфин предложил рассмотреть вопрос о снятии запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Предполагается создать оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ, закрепить механизм приёма ставок через Единый центр учёта переводов ставок по аналогии с букмекерами. Министерство также предлагает ввести налог в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно.

Возраст игроков предлагают ограничить 21 годом. В результате доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино, по оценке Минфина, составят около 100 млрд рублей ежегодно.

Сейчас онлайн-казино в России запрещены. При этом оборот нелегального рынка азартных игр оценивают в более чем 3 трлн рублей ежегодно.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android