«Фиорентина» — «Комо»: прогноз Анатолия Катрича на матч Кубка Италии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Комо».

Ставка: победа «Комо» за 2.19.

«Несмотря на заметный прогресс «Фиорентины» в декабре, более высокий класс и стабильность в этом сезоне на стороне «Комо». Команда демонстрирует зрелую, уверенную игру и имеет чёткую турнирную мотивацию в Серии А, борясь за места в Лиге чемпионов.

В предстоящем кубковом матче в середине недели, где возможна ротация, именно сбалансированность команды чаще всего становится решающим фактором. На прошлой неделе «Комо» обыграл «Лацио» и «Торино» с общим счётом 9:0. Для «Фиорентины» же сейчас первостепенно наладить ситуацию в чемпионате и обезопасить себя от угрозы вылета. Поэтому гости не только сильнее прямо сейчас, но и эта победа им в сложившихся обстоятельствах нужнее», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».