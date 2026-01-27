«Фиорентина» — «Комо»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Комо».

Ставка: победа «Комо» и ТБ 2.5 за 3.30.

«1/8 финала Кубка Италии завершается. Пары в 1/4 финала уже сформированы, и лишь «Наполи» ждёт своего соперника. Команды в сезоне показывают совершенно разные результаты в чемпионате: «Комо» борется за попадание в Еврокубки, а «Фиорентина» — за то, чтобы остаться в итальянской Серии А. Выйти в 1/4 финала Кубка… Конечно, престижно. Но там ждёт «Наполи», а значит, шансов пройти ещё дальше — 0. Так что мне сложно понять, в каких составах выйдут на этот матч команды. И вообще, нужен ли им этот матч. Однако то, что фаворит — «Комо», это бесспорно.

Команда Сеска Фабрегаса в этом сезоне хороша. Шестое место в чемпионате, три очка от места, позволяющего в сезоне-2026/2027 участвовать в Лиге чемпионов. Второе место по забитым мячам, у них 37 (на первом месте лидер чемпионата «Интер» — 50), и второе место по пропущенным голам, их 16 (только у «Ромы» показатели лучше — 13). Посмотрите на последние семь встреч «Комо»: пять сухих побед! «Лечче», «Лацио» и «Пиза» были обыграны со счётом 3:0, «Удинезе» – 1:0, и в последнем туре, три дня назад, был разгромлен «Торино» 6:0! Браво!

«Фиорентина» в последнее время тоже начала набирать очки. В семи матчах — три победы, кстати, была обыграна сильная «Болонья» на выезде. Две ничьих с «Лацио» (2:2) и «Миланом» (1:1). Но я не верю в команду Ваноли, уж извините, это ещё со времён его работы в «Спартаке».

Уверен, что дальше пройдут гости! Победа «Комо» и тотал больше 2.5 — это мой прогноз. «Комо» просто сильнее, и совершенно неважно, что они играют на выезде. Три последние встречи на выезде они взяли с одинаковым счётом 3:0! Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».