«Металлург» — «Трактор»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 2.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2026, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Челябинцы путём обмена со «Спартаком» получили вратаря Дмитрия Николаева. Большой вопрос, сможет ли он решить все вопросы дрейфующего клуба. После домашнего поражения 2:5 от «Авангарда» у «Трактора» была небольшая пауза, которая явно повлияла на победу над «Адмиралом» (3:1). Игра получилась консервативной с минимальным числом бросков, шансов и удалений. На выездах у команды три проигрыша подряд. Все они пробили ТБ 4.5, но два из них с ТМ 6. Всё очень на тоненького. Также заглядываем в статистику шести недавних встреч, пять из которых завершились в пределах шести шайб. С одной стороны, прослеживается тренд, с другой — «Трактор» периодически сильно оступается — 2:5 в Омске, 4:7 с «Металлургом», 4:8 с «Динамо» и 4:6 с «Амуром».

«Металлург» — это «Металлург»: отрыв в девять очков от второго на Востоке «Ак Барса», 199:126 по голам и восемь домашних побед в девяти матчах. У лидера Востока девять побед в 10 последних встречах. Чаще всего матчи с участием магнитогорцев завершаются крупными счетами. Поражение от «Сибири» вот выбилось из этого ряда — 1:2. В составе хозяев у 11 игроков 20+ очков и у двоих — 50+. Челябинцы такими достижениями похвастаться не могут.

Три очные встречи в этом сезоне завершились успехом «Металлурга» и пробили минимум 6.5 шайбы на двоих. Накануне Нового года соперники выдали сердобольный матч, в котором постоянно перетягивали инициативу на свою сторону. Недавний скандал с участием троих игроков «Трактора» также во многом описывает ситуацию внутри клуба.

Гости в режиме перестройки и должны отточить свои внутренние настройки. «Металлург» разрывает, давит и выносит всех и вся. Несмотря на то что месяц назад магнитогорцы дожали соперника лишь в овертайме (5:4), стоит учитывать то, что это были предпраздничные дни. Хозяева отнесутся к этому матчу более серьёзно», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».