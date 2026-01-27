СКА — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч СКА — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.61.

«Скандальный сезон СКА продолжается. Игорь Ларионов отчисляет всех ему негодных игроков. Так, клуб отправил ветерана Андрея Локтионова (1+6 в 34 играх) в «Сибирь», получив в обратную сторону Скотта Уилсона (10+8 в 43). Николай Голдобин, некогда один из лучших бомбардиров КХЛ, сидит в четвёртом звене, периодически попадая в другие сочетания. Несмотря на все сложности, Голдобин успел набрать 26 очков в 39 матчах. СКА подходит к встрече с четырьмя поражениями: три на своём льду и 0:6 – на выезде в Нижнем Новгороде.

«Локомотив» всеми правдами и неправдами старается работать на результат. С 6 января их матчи не выходят за пределы пяти шайб — встреча с «Металлургом» (4:5 ОТ). Команда вернулась на первое место Запада после гостевой победы (3:2 ОТ) над «Спартаком», но в целом играет с переменным успехом: четыре поражения в 10 матчах.

Ярославцы в этом сезоне одолели питерцев три раза из четырёх. В начале декабря «Локомотив» уступил дома (3:4 ОТ), ведя 1:0 после стартового отрезка. Октябрьская встреча в Санкт-Петербурге осталась за гостями 3:1. Трижды в этой паре счёт открывали ярославцы. Примечательно, что больше, чем по одному разу, ни один из коллективов не может забить в большинстве.

Как бы ни было, у СКА провальная ситуация внутри коллектива и спад в игре, хотя есть хороший отрыв в 10 очков от преследователей по конференции. «Локомотиву» нужно укреплять позиции. Команда находится в лучшей форме с крепкими задачами и не должна упустить свои возможности», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».