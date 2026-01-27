Скидки
Дмитрий Свищёв прокомментировал идею о легализации онлайн-казино в России

Дмитрий Свищёв прокомментировал идею о легализации онлайн-казино в России
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал идею легализовать онлайн-казино в России.

«Странно: с одной стороны, мы запретили казино, а теперь обсуждаем его легализацию. Понимаю, что бороться с теневыми организациями этой отрасли нужно, но остаётся двоякое впечатление от легализации онлайн-казино. Всё это будет странно выглядеть. Первоначально надо победить нелегальных букмекеров, потому что их доля на рынке достигает 30-40%», — приводит слова Свищёва «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что министр финансов России Антон Силуанов отправил президенту Владимиру Путину документ с предложением легализовать онлайн-казино в России.

