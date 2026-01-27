В UFC отменили бой из-за подозрительных ставок

Бой турнира UFC 324 между Майклом Джонсоном и Александром Эрнандесом отменили из-за подозрительных ставок. Об этом на пресс-конференции заявил президент организации Дана Уайт.

«Нам позвонили из службы, контролирующей честность ставок, и сообщили о подозрительных моментах. Я не собираюсь проходить через это ещё раз. Поэтому мы сняли бой», — заявил Уайт.

Это не первый случай, когда на бой UFC фиксируют подозрительную активность. Три месяца назад под сомнение попал поединок между Исааком Дулгаряном и Ядьером Дель Валье. Тогда организация не стала отменять бой, а Дулгарян, который считался явным фаворитом, проиграл. После этого с ним расторгли контракт.