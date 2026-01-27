Скидки
«Вердер» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» — «Хоффенхайм».

Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет и обе забьют за 1.93.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
27 января 2026, вторник. 22:30 МСК
Вердер
Бремен
Не начался
Хоффенхайм
Зинсхайм
Кто победит в основное время?
П1
X
«Матч Бундеслиги, перенесённый в сложной ситуации. «Вердеру», как говорится, пора задуматься о вечном. Команда на 15-м месте, и зона вылета совсем рядом. «Вердер» не выигрывает с ноября, то есть восемь матчей. И два раза за это время они пропускали после 90-й минуты, ведя в счёте, и матчи заканчивались вничью — с «Айнтрахтом» и «Кёльном». Это важные потерянные очки.

«Хоффенхайм» в отличном состоянии. Сейчас четыре победы в последних пяти играх, и вообще за последнее время их там только «Боруссия» Дортмунд обыграла. Команда на третьем месте в турнирной таблице, команда грезит Лигой чемпионов, естественно, и будет сражаться, потому что понятны только два места в Бундеслиге, что «Бавария» и Дортмунд будут играть в главном еврокубке на следующий сезон. А у команды Кристиана Ильцера, я думаю, в общем-то, всё есть для того, чтобы остаться в четвёрке. Но такие матчи, как с «Вердером», надо, разумеется, выигрывать.

Сложный матч с точки зрения хозяев, потому что загнать «Хоффенхайм» активностью вряд ли получится. Я думаю, что, учитывая результативность и тех, и других, «Вердер» 3:3 недавно играл, лучший вариант ставки на эту встречу — это «Хоффенхайм» не проиграет и обе забьют». Коэффициент — 1.93. Мне кажется, это отличная история», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

