«Атлетико» — «Будё-Глимт»: ставки и коэффициенты на матч Лиги чемпионов

28 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Атлетико» и «Будё-Глимт». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.34, что составляет приблизительно 75% вероятности. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 8.10. Ничейный исход можно найти в линии за 6.14.

При этом аналитики ждут результативный матч. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

«Атлетико» держится в верхней части таблицы общего этапа и по-прежнему претендует на топ-8. У мадридцев 13 очков после семи туров. Правда, ещё у львиной доли участников столько же. Устроят только победа с большим счётом и осечки конкурентов. У «Будё-Глимт» же шесть очков. Тот случай, когда цифры вроде бы ещё оставляют надежду, но практических шансов мало. Тоже нужны победа и осечки конкурентов.