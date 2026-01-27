Скидки
«Барселона» — «Копенгаген»: прогнозы и ставки на игру Лиги чемпионов 28 января

Комментарии

28 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и «Копенгаген». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.21, что составляет приблизительно 83% вероятности. Победа «Копенгагена» оценивается коэффициентом 13.40. Ничейный исход можно найти в линии за 8.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

«Барселона» после семи матчей идёт девятой и дышит в спину топ-8. Очков здесь у соседей столько же, но у тех, что выше, лучше разница мячей. Так что надо выигрывать как можно крупнее. Как назло, «Копенгаген» застрял в районе 26-й строчки и цепляется за шанс заскочить в топ-24. Мотивация у обоих железобетонная. Вопрос только в том, у кого хватит класса превратить её в результат.

