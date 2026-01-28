«Барселона» — «Копенгаген»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Копенгаген».

Ставка: тотал «Барселоны» во втором тайме больше 1.5 за 1.80.

«Барселона» сыграет дома с «Копенгагеном». И «Барсе» просто надо решать свою задачу. По календарю повезло «блаугране», что в последних двух турах у неё «Славия» и «Копенгаген». У датчан ещё теплится надежда на попадание в число 24 лучших команд. Они достойно и бодро смотрелись в меньшинстве с «Наполи», не проиграв этой команде. Но у датчан сейчас чемпионат не идёт. Команда не сказать что в нужном, правильном тонусе находится, в отличие от сине-гранатовых.

«Барселона» часто с соперником в кошки-мышки играет в первом тайме, где-то даёт ему возможность почувствовать уверенность, но потом силёнок с каталонцами у многих не хватает, а «Барса» дожимает. Так было в последнем туре с «Овьедо», до этого с «Осасуной», когда дома играли, с той же «Славией» в Лиге чемпионов на выезде, сумели дожать и сантандерский «Расинг» в Кубке.

Да, есть проблемы у каталонцев. У Феррана есть проблемы, у Педри, есть определённая такая усталость от календаря. Но «Барса» есть «Барса», она играет дома, хорошая скамейка у команды Флика, запасные выходят и добавляют мощности.

Поэтому «Копенгаген» в первом тайме может что-то противопоставить, пока силёнки будут, а во вторых таймах в матчах с «Барселоной» соперник уже обессиленный и ничего поделать с каталонской атакой не может. Так часто случается. Поэтому я бы взял вариант — «индивидуальный тотал «Барселоны» во втором тайме больше 1.5 мяча» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».