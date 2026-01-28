«Барселона» — «Копенгаген»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Барселона» — «Копенгаген».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.02.

«Решающий тур Лиги чемпионов. Все матчи проходят в одно время, поэтому мотивация сохраняется практически у всех участников турнира. «Барселона» и «Копенгаген» — не исключение. «Барселоне» нужна победа, чтобы чувствовать себя увереннее в борьбе за первую восьмёрку и избежать дополнительного раунда плей-офф. «Копенгагену» же необходимы три очка, чтобы квалифицироваться в следующий этап Лиги чемпионов.

В выходные «блауграна» проводила домашний матч с «Овьедо», последней командой чемпионата Испании. Каталонцы создали достаточное количество моментов, забили три мяча и добились победы, которая позволила им вернуться на первое место в Ла Лиге. Стоит отметить, что Ханси Флик не выпустил в стартовом составе Жюля Кунде и Фермина Лопеса — оба появились на поле со скамейки. При этом атакующая линия выглядела привычно — Левандовски в центре, по флангам Рафинья и Ламин Ямаль, в середине поля — Френки де Йонг. Нет сомнений, что именно эти футболисты выйдут в старте и с «Копенгагеном». Встреча Лиги чемпионов определённо соберёт максимальное количество болельщиков на трибунах обновлённого стадиона.

Что касается «Копенгагена», в прошлом туре ЛЧ команда проявила характер — долго играя в меньшинстве и пропустив от «Наполи» после гола Скотта Мактоминея, датчане сумели свести матч к ничьей. У команды хороший настрой, а одним из ключевых игроков остаётся Джордан Ларссон, бывший футболист «Спартака», которого также стоит ждать на поле в этой встрече.

Понятно, «Копенгаген» значительно сильнее «Овьедо», а «Барселона» традиционно высоко держит линию обороны. Поэтому определённые моменты у гостей в этом матче наверняка будут. Но Лига чемпионов — это мощный настрой для «Барселоны», особенно на своём поле. Ожидаю, что хозяева сыграют с полной концентрацией и добьются нужного результата, но при этом и гости смогут свой мяч забить», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».