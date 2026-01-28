Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Будё-Глимт»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов в Мадриде

«Атлетико» — «Будё-Глимт»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов в Мадриде
Комментарии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Будё-Глимт».

Ставка: сухая победа «Атлетико» за 2.40.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будё-Глимт» садится очень низко, когда соперник владеет мячом, что и будет делать «Атлетико». «Атлетико» необходима победа, чтобы набрать три очка и попасть в восьмёрку. Думаю, «Атлетико» точно выиграет, но это слишком банально.

Будет сухая победа мадридцев. Это не «Манчестер Сити», который даёт убегать в контратаки. И «Будё-Глимт» в этом плане будет тяжело создавать какие-то моменты. Поэтому на своём поле хозяева забьют и всухую выиграют этот матч.

Вторая ставка — индивидуальный тотал угловых «Атлетико» больше 6.5. Будут вскрывать через быстрые фланги и прострелы в чужую штрафную, мадридцы так играют часто.

Ещё думаю, Альварес в таких матчах очень полезен и забивает таким соперникам. Поэтому третья ставка — гол Альвареса», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Атлетико» — «Будё-Глимт». Как с «Ман Сити» не прокатит
«Атлетико» — «Будё-Глимт». Как с «Ман Сити» не прокатит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android