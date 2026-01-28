«Атлетико» — «Будё-Глимт»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Будё-Глимт».

Ставка: сухая победа «Атлетико» за 2.40.

«Будё-Глимт» садится очень низко, когда соперник владеет мячом, что и будет делать «Атлетико». «Атлетико» необходима победа, чтобы набрать три очка и попасть в восьмёрку. Думаю, «Атлетико» точно выиграет, но это слишком банально.

Будет сухая победа мадридцев. Это не «Манчестер Сити», который даёт убегать в контратаки. И «Будё-Глимт» в этом плане будет тяжело создавать какие-то моменты. Поэтому на своём поле хозяева забьют и всухую выиграют этот матч.

Вторая ставка — индивидуальный тотал угловых «Атлетико» больше 6.5. Будут вскрывать через быстрые фланги и прострелы в чужую штрафную, мадридцы так играют часто.

Ещё думаю, Альварес в таких матчах очень полезен и забивает таким соперникам. Поэтому третья ставка — гол Альвареса», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».