Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Будё-Глимт»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Будё-Глимт»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Будё-Глимт».

Ставка: победа «Атлетико» и ТБ 2.5 за 1.55.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, подозреваю здесь разгром. Норвежцы собрали весёлую команду, за ней приятно смотреть, матчи интересные. И тут они добились своего — победили «Ман Сити» Гвардиолы, причём по делу. На этих лаврах можно долго почивать, тем более у «Будё-Глимт» сейчас подготовка к новому сезону, который возобновится через полтора месяца. Уверен, что просто физики не хватит на матч с «Атлетико». Плюс не забываем, что и радость от победы с «Сити» всё захлестнёт.

Команда Симеоне дома не отпускает соперников, которые классом ниже. Здесь ещё и серьёзная мотивация присутствует: можно попасть в восьмёрку, чтобы не играть в первом раунде плей-офф. Это реально.

Не исключаю победы 2:1. Но, скорее всего, «Атлетико» просто разнесёт «Будё-Глимт», который слабо обороняется, особенно на выезде. Беру победу мадридцев и тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Атлетико» — «Будё-Глимт». Как с «Ман Сити» не прокатит
«Атлетико» — «Будё-Глимт». Как с «Ман Сити» не прокатит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android