«Атлетико» — «Будё-Глимт»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Будё-Глимт».

Ставка: победа «Атлетико» и ТБ 2.5 за 1.55.

«Честно говоря, подозреваю здесь разгром. Норвежцы собрали весёлую команду, за ней приятно смотреть, матчи интересные. И тут они добились своего — победили «Ман Сити» Гвардиолы, причём по делу. На этих лаврах можно долго почивать, тем более у «Будё-Глимт» сейчас подготовка к новому сезону, который возобновится через полтора месяца. Уверен, что просто физики не хватит на матч с «Атлетико». Плюс не забываем, что и радость от победы с «Сити» всё захлестнёт.

Команда Симеоне дома не отпускает соперников, которые классом ниже. Здесь ещё и серьёзная мотивация присутствует: можно попасть в восьмёрку, чтобы не играть в первом раунде плей-офф. Это реально.

Не исключаю победы 2:1. Но, скорее всего, «Атлетико» просто разнесёт «Будё-Глимт», который слабо обороняется, особенно на выезде. Беру победу мадридцев и тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».