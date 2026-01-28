Скидки
«Боруссия» Д — «Интер»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов 28 января

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Боруссия» Д — «Интер».

Ставка: победа «Интера» с форой (0) за 1.75.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
«Здесь вижу у букмекеров, что «Боруссия» не фаворит встречи, это о многом говорит, матч-то домашний. И это подтверждает мои мысли. «Интер» всё-таки не просто так выходит в финал Лиги чемпионов в последние годы, в том числе и в прошлом сезоне. Команда очень опытная, умеющая добиваться результата с клубами, которые не сильнее. Нынешняя «Боруссия» точно не лучше миланцев.

И у «Интера» есть неплохой шанс пробиться в восьмёрку в случае победы. «Боруссия» в теории может попасть туда, но должно сойтись всё в других матчах. Это на грани фантастики. Дортмундцам надо больше думать о чемпионате.

На мой взгляд, опыт станет ключевым фактором. «Интер» сможет за счёт мастерства и спокойствия лидеров переиграть дортмундцев. «Боруссия» и так прыгнула выше головы», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

