«Боруссия» Д — «Интер»: прогноз Александра Мостового на матч общего этапа Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Боруссия» Д — «Интер».

Ставка: ничья или победа «Боруссии» в один мяч за 1.97.

«Здесь трудно прогнозировать. «Интер» сейчас выглядит как-то непонятно. И мы этот «Интер» до сих пор будем вспоминать после финала с «ПСЖ». Тогда было ощущение, что на поле вышла не взрослая команда, а какая-то юношеская. Всё было слишком слабо, без характера, без понимания, что вообще происходит. Это было ужасно, такие матчи просто так из головы не уходят.

И, возможно, это до сих пор аукается. Потому что вроде бы в своём чемпионате миланцы идут наверху, на первом месте, результаты есть, очки набирают. Но как только речь заходит о Европе, сразу появляются проблемки. Именно в еврокубках у них что-то не складывается так, как должно складываться у команды с таким опытом и подбором футболистов. Это настораживает и заставляет сомневаться.

Поэтому думаю, что и в Дортмунде «Интеру» будет непросто. Там всегда тяжёлая атмосфера, давление трибун, соперник играет дома и всегда добавляет. В таких условиях легко не бывает никому. Матч, думаю, получится нервным, с борьбой и ошибками. Вполне допускаю результативную игру. Здесь может быть либо 2:1, либо 2:2 — оба варианта выглядят логично для такого противостояния. Может получиться ничья, но и минимальной победе хозяев совсем не удивлюсь», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».