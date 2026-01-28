«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: прогноз Константина Генича на игру 8-го тура ЛЧ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Галатасарай».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.65.

«Манчестер Сити» после того, как получил по голове за полярным кругом, проиграв по делу «Будё-Глимт» и потеряв Родри, отреагировал в чемпионате победой над «Вулверхэмптоном» (2:0). Мармуш забил хороший гол, Семеньо здорово себя показал. Ну, Семеньо пока ещё, насколько я понимаю, играть не может, потому что его нельзя заявлять в этот «гладкий» турнир, только на плей-офф. Но «Сити» для того, чтобы попасть в первую восьмёрку, надо побеждать и рассчитывать, что остальные где-то оступятся. Например, оступится «Спортинг», оступится, возможно, «Ньюкасл» с Парижем. В общем, «Сити» должен свою задачу решать.

Играет команда Гвардиолы с «Галатасараем», который практически обеспечил себе место в плей-офф, в 1/16 финала. Я думаю, что это очень хороший результат для лидера чемпионата Турции. Но всё-таки «Галатасарай» дома и на выезде — немножечко разные команды. «Галатасарай» сдержанно играет в этой ЛЧ: всего девять мячей команда забила, девять и пропустила. Не так-то просто эту оборону вскрыть. Сейчас «Галатасарай» упёрся в игре с «Атлетико», смотрелся весьма добротно и неплохо, ничью свою заслужил. Но с «Сити» на выезде будет очень сложно, и вряд ли «Галатасарай» устоит.

Понятно, что там переплетения есть. Это и Гюндоган, и Зане, игравший ранее за «Сити», но «Манчестер» просто сейчас помощнее и посильнее, конечно же, чем «Галатасарай». Осимхен может что-то придумать, но вряд ли усилий одного нигерийца хватит для того, чтобы не проиграть.

Мой прогноз — победа английского клуба с разницей минимум в 2 мяча, то есть с форой (-1.5) за 1.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».