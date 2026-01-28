«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал пронгоз на матч «Манчестер Сити» — «Галатасарай».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.65.

«Манчестер Сити», конечно, для меня фаворит в этом матче однозначно. Они играют дома с «Галатасараем» и обязаны выигрывать — даже рассматривать вариант с ничьей, на мой взгляд, здесь не стоит. Да, «Манчестер Сити» в этом сезоне выглядит не самым стабильным образом, играют неровно, но домашние матчи такого уровня они обязаны забирать. Тем более в последнем туре чемпионата они победили 2:0, значит, команда сейчас в нормальном состоянии.

«Галатасарай», как мне кажется, сегодня не соперник для хозяев. Да, команда добротная, боевая, будет стараться, цепляться, но не более того. Думаю, в этом матче должно прорвать Холанда. Он как-то притих в последнее время, а такие игры как раз для нападающих его уровня. Полагаю, он выйдет в составе и свой гол обязательно забьёт — ему это сейчас нужно.

За счёт чего «Галатасарай» может зацепиться — не совсем понимаю. При всём уважении подбор футболистов у «Манчестер Сити» на другом уровне. Да, матч лёгким не будет, «горожане» могут и пропустить, потому что в обороне у них не всё идеально, они и забивают, и пропускают. Но в атаке потенциал огромный. Думаю, «Манчестер Сити» забьёт минимум два-три мяча и в итоге уверенно переиграет «Галатасарай» минимум с разницей в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».